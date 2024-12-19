Diyarbakır Çınar'da bir okula kazandırılan kütüphanenin açılışı yapıldı

Ortaokul ve ilkokul öğrencilerinin istifade edeceği kütüphanede 1035 kitap ve bilgisayar bulunuyor.

Müdür yardımcısı Ölgen'e katkılarından dolayı teşekkür eden Erdoğan, kütüphaneye zeka oyunları ve kitap desteğinde bulunacaklarını söyledi.

"Göğe Bakma Durağı" ismi verilen kütüphanenin açılışında konuşan Kaymakam Erdoğan, kütüphanesi olmayan okulun bir kütüphaneye kavuşmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Kırsal Gümüştaş Mahallesi'ndeki Gümüştaş Ortaokulunda müdür yardımcısı olarak görev yapan Suna Ölgen'in girişimleri ve arkadaşlarının desteğiyle oluşturulan kütüphanenin açılışına, Kaymakam Zikrullah Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Eren, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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