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        Narin Güran cinayeti davasında 1'i tutuklu 3 kişi tanık olarak dinlenecek

        Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın 26 Aralık'taki ikinci duruşmasında 1'i tutuklu 3 kişi tanık olarak dinlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 17:14 Güncelleme: 23.12.2024 - 17:14
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        Narin Güran cinayeti davasında 1'i tutuklu 3 kişi tanık olarak dinlenecek
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        Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın 26 Aralık'taki ikinci duruşmasında 1'i tutuklu 3 kişi tanık olarak dinlenecek.

        Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

        Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın 26 Aralık'taki ikinci duruşması için ek karar aldı.

        Sanık avukatlarının celse arasındaki taleplerini değerlendiren mahkeme, duruşmada 1'i tutuklu 3 kişinin tanık sıfatıyla dinlenilmesine karar verdi.

        Mahkeme, amca Erhan Güran ve çoban Ahmet A'nın (33) duruşmaya zorla getirilmesini, amca Salim Güran'ın işçisi tutuklu şüpheli 15 yaşındaki R.A'nın ise cezaevinden celbini kararlaştırdı.

        Amca Salim Güran'ın işçisi tutuklu şüpheli R.A. ilk duruşmada "tanıklık yapmama hakkına sahip" olduğunun hatırlatılması üzerine "Tanıklık yapmak istemiyorum." demiş ve salondan çıkarılmıştı.

        Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce Tavşantepe Mahallesi'nde amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin katılımıyla yapılan toplantıya ve çoban Ahmet A. ile görüşmelerine ilişkin Türkçe ve Kürtçe ses kayıtlarının bulunduğu güvenlik kamerası görüntüleri, dava dosyasına eklenmişti.

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