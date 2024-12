Narin Güran cinayeti davasının ikinci duruşmasına gerginlik nedeniyle bir süre ara verildi

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşmasına, çıkan gerginlik nedeniyle bir süre ara verildi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Cumhuriyet savcısının mütalaayı okumasının ardından "müşteki" sıfatıyla katılan baba Arif Güran'a söz hakkı verildi.

Davacı olduğunu belirten Arif Güran, "Narin'in annesinin namusuyla oynandı. Bu anne 8 yıl kızına baktı. Anneyi kızıyla sınıyorlar. Hayatımız dakikalara kalmış. Eşimin namusuna kefilim. Kimse kimsenin namusuna söz söyleyemez. Bir caninin, bir katilin evime girmesiyle bu hale geldik. Dayanamıyorum. Dünyada öyle bir şey var mıdır? Hem bir insanın kızını öldüreceksin hem de ailesinin namusuyla oynuyorlar. Televizyonlarda namus dersi verenler neredeler? Kimse Narin için bir şey yapmamıştır. Narin için her şeyi yapan devlettir. Kızımın mezarını yaptılar. Her gün her dakika her saniye ölüyorum. Ciğerim gitti." diye konuştu.