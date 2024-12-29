Diyarbakır'da yılbaşı öncesi 500 polisin katılımıyla "narko-kapan" uygulaması

Diyarbakır'da 500 polisin katılımıyla yılbaşı öncesi "narko-kapan" uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce yeni yıl öncesi başta gençler olmak üzere vatandaşların hayatını ve sağlığını tehdit eden uyuşturucu tacirleri ile bağımlılarına yönelik yaklaşık 500 polisin katılımıyla merkez Bağlar, Sur, Yenişehir ve Kayapınar ilçelerinde uygulama yapıldı.