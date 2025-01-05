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        Evladına kavuşan anne sevincini oturma eylemini sürdüren ailelerle paylaştı

        Diyarbakır'da oturma eylemi yapan ve terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan oğluna kavuşan anne Çiğdem Adak, sevincini eski HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerle paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 13:57 Güncelleme: 05.01.2025 - 14:12
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        Evladına kavuşan anne sevincini oturma eylemini sürdüren ailelerle paylaştı
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        Diyarbakır'da oturma eylemi yapan ve terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan oğluna kavuşan anne Çiğdem Adak, sevincini eski HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerle paylaştı.

        Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 1952'nci gününde devam ediyor.

        Gerçekleştirilen buluşmayla evlat hasreti son bulan anne Çiğdem Adak, eski HDP il binası önüne gelerek oturma eylemi yapan anne ve babaları ziyaret etti.

        Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren ailelerle görüşen Adak, onların da en kısa sürede evlatlarına kavuşması temennisinde bulundu.

        Adak'ın sevincini paylaştığı evlat nöbetindeki anneler gözyaşı döktü.

        Adak, AA muhabirine, oğlu Enes'in terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü belirtti.

        Oğluna kavuştuğunu ifade eden Adak, şunları söyledi:

        "Oğluma kavuştuğum için şükrediyorum. Rabbim nasip etti oğlum geldi. Dileğim diğer anne ve babaların da evladına kavuşması. Allah bana yeniden evladımı verdi. Evladım adeta yeniden doğdu. Çocuğumun dönüşü benim için doğum günü oldu. Çünkü oğlum öyle bir yerdeydi ki yaşayıp yaşamadığını bilmiyordum."

        Adak, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür etti.

        - "İnşallah bütün anneler sevinecek"

        Oğlu Bayram için eylemini sürdüren Anne Ayten Elhaman da 7 yıldır göremediği evladını çok özlediğini belirtti.

        Elhaman, "Bir anne daha evladına kavuştu. Çok mutluyuz. 4 yıldır evladına hasretti. Ben de 7 yıldır evladıma hasrettim. İnşallah oğlum Bayram da gelecek, ben de sevineceğim. İnşallah bütün anneler sevinecek." dedi.

        Anne Sariye Tokay ise oğlu Mehmet'in yaklaşık 13 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

        Bir ailenin daha evladına kavuşmasından sevinç duyduklarını dile getiren Tokay, "Bugün 58'inci evladımıza kavuştuk. Çok sevinçliyiz, çok mutluyuz. İnşallah burada bütün anne ve babalar evlatlarına kavuşur ve bu sevinci yaşarlar. Her gelen çocuk için çok sevinçliyiz. Bugün sanki bütün evlatlarımız gelmiş gibi sevinçliyiz." ifadelerini kullandı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır annelerinden birinin daha evladına kavuştuğunu belirtmiş, Diyarbakır'daki evlat nöbetine katılan 487 aileden 58'inin evladına kavuşmasının sağlandığını kaydetmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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