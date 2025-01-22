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        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu Çınar ilçesini ziyaret etti

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Çınar ilçesinde bazı ziyaretlerde ve incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 16:44 Güncelleme: 22.01.2025 - 16:44
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        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu Çınar ilçesini ziyaret etti
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        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Çınar ilçesinde bazı ziyaretlerde ve incelemelerde bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, bazı temaslarda bulunmak üzere Çınar'a giden Zorluoğlu, Kaymakam Zikrullah Erdoğan ile görüştü, ilçedeki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve adliyeyi ziyaret eden ve yetkililerle görüşen Vali Zorluoğlu'na, ilçenin sosyal, ekonomik ve idari durumu hakkında bilgi verildi.

        İlçede esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelerek sorun ve talepleri dinleyen Zorluoğlu, ilçedeki çocuklarla da yakından ilgilendi.

        Vali Zorluoğlu, TOKİ tarafından yapımı devam eden 82 daireden oluşan 5 bloklu konutları inceledi.

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