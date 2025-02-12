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        Futbol: Trendyol 1.Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 22:10 Güncelleme: 12.02.2025 - 22:10
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        Futbol: Trendyol 1.Lig
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        Stat:Diyarbakır

        Hakemler:Reşat Onur Coşkunses, Erkan Akbulut, Emir Eray Eyisoy

        Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Miraç Acer (Dk. 46 Uğur Adem Gezer), Murat Uçar (Dk. 26 Keita), Cassubie (Dk. 85 Çektar Orhan), Mehmet Yeşil, Ömer Bayram, Sinan Kurt, Traore, Adekanye (Dk. 75 Poko), Moreno, Fernando (Dk. 26 Batuhan Tur)

        Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Atınç Nukan, Faruk Can Genç (Dk. 88 Hakan Bilgiç), Messaoudi, Mehmet Özcan (Dk. 70 Hikmet Çiftçi), Mulumba, Paulinho (Dk. 46 Paixao), Mexer, İbrahim Kaya (Dk. 70 N'Dongala), Diony (Dk.85 Louzif)

        Goller: Dk.10 Cassubie, Dk. 90 Mehmet Yeşil (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 81 Mehmet Yeşil (Kendi kalesine) (Teksüt Bandırmaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 27 Batuhan Tur, Dk. 66 Keita, Dk. 77 Murat Uçar, Dk. 90+1 Mehmet Yeşil, Dk. 90+5 Poko (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 31 Mexer, Dk. 63 Faruk Can Genç, Dk. 90+3 Atınç Nukan (Teksüt Bandırmaspor)

        DİYARBAKIR

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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