Futbol: Trendyol 1.Lig

Stat:Diyarbakır
Hakemler:Reşat Onur Coşkunses, Erkan Akbulut, Emir Eray Eyisoy
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Miraç Acer (Dk. 46 Uğur Adem Gezer), Murat Uçar (Dk. 26 Keita), Cassubie (Dk. 85 Çektar Orhan), Mehmet Yeşil, Ömer Bayram, Sinan Kurt, Traore, Adekanye (Dk. 75 Poko), Moreno, Fernando (Dk. 26 Batuhan Tur)
Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Atınç Nukan, Faruk Can Genç (Dk. 88 Hakan Bilgiç), Messaoudi, Mehmet Özcan (Dk. 70 Hikmet Çiftçi), Mulumba, Paulinho (Dk. 46 Paixao), Mexer, İbrahim Kaya (Dk. 70 N'Dongala), Diony (Dk.85 Louzif)
Goller: Dk.10 Cassubie, Dk. 90 Mehmet Yeşil (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 81 Mehmet Yeşil (Kendi kalesine) (Teksüt Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Batuhan Tur, Dk. 66 Keita, Dk. 77 Murat Uçar, Dk. 90+1 Mehmet Yeşil, Dk. 90+5 Poko (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 31 Mexer, Dk. 63 Faruk Can Genç, Dk. 90+3 Atınç Nukan (Teksüt Bandırmaspor)
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