Diyarbakır'da "Eski Diyarbekir'de Kadın Kına Gecesi Geleneği" etkinliği düzenlendi.

Dicle Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Yüksek Okulu, Diyarbakır Tanıtma, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (DİTAV) ve Dicle Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜKSAM) tarafından etkinlik düzenlendi.

15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi Celal Güzelses Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan, dekanlar ve öğrenciler katıldı.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dekanı ve DÜKSAM Müdürü Prof. Dr. Şengül Kocaman, etkinlikte yaptığı açıklamada, katkı sağlayan herkese teşekkür etti.​​​​​​​

​​​​​​​Etkinlikte, İbrahim ve Meltem Macit Diyarbakır türküleriyle, Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Seyahat, Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Ender Özbek ve öğrencileri kına gecesini canlandırdı.