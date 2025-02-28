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        Uzmanından kronik hastalığı olanlara oruçla ilgili tavsiyeler

        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Obezite Merkezi ve Dahiliye Bölümü Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. İhsan Solmaz, ramazan ayında kronik hastalığı olan bireylerin oruç tutma konusunda dikkat etmesi gereken konularla ilgili bilgilendirmede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 12:54 Güncelleme: 28.02.2025 - 12:54
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        Uzmanından kronik hastalığı olanlara oruçla ilgili tavsiyeler
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        Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Obezite Merkezi ve Dahiliye Bölümü Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. İhsan Solmaz, ramazan ayında kronik hastalığı olan bireylerin oruç tutma konusunda dikkat etmesi gereken konularla ilgili bilgilendirmede bulundu.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doç. Dr. İhsan Solmaz, hayati risk taşıyan bazı hastalar için oruç tutmanın sakıncalı olabileceğini kaydetti.

        Diyaliz hastaları, diyalize yakın kronik böbrek hastaları, günde en az dört kez insülin kullanan Tip 1 diyabet hastaları ve hayatını sürdürebilmek için düzenli ilaç kullanması gereken kronik hastaların oruç tutmaması gerektiğini belirten Solmaz, bu hastaların, sağlıklarını riske atmamak için mutlaka doktorlarına danışması gerektiğini anlattı.

        Bazı kronik hastaların ise doktor kontrolü sonrasında oruç tutabileceğini ifade eden Solmaz, bu grupta sadece tablet kullanan ve şekeri kontrol altında olan Tip 2 diyabet hastaları ile düzenli ilaç kullanan ve tansiyonu dengede olan hipertansiyon hastalarının yer aldığını belirtti.

        Bu hastaların, oruç tutmadan önce doktorlarıyla görüşerek ilaç ve beslenme düzenlerini ramazan ayına uygun şekilde planlaması gerektiğini bildiren Solmaz, kronik hastaların ramazan ayında sahur ve iftar saatlerinde bilinçli beslenmesinin önemine değindi.

        Şeker hastalarının tatlı ve şekerli gıdalardan uzak durması, böbrek hastalarının yeterli miktarda sıvı alması, kalp ve tansiyon hastalarının ise tuz tüketimini en aza indirmesi gerektiğini ifade eden Solmaz, oruç süresince uzun saatler aç kalındığı için iftar sonrası aşırı yemek yemenin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini dile getirdi.

        Oruç tutan kronik hastaların ilaç kullanımına da dikkat etmesi gerektiğini belirten Solmaz, bazı ilaçların aç karnına, bazılarının ise tok karnına alınması gerektiğini hatırlattı.

        Günde iki kez tablet kullanan bir diyabet hastasının ilacını sahur ve iftarda yemek sonrası alması gerektiğini, sabah aç karnına alınması gereken mide ve tiroid ilaçlarının ise sahurda aç karnına alınabileceğini bildiren Solmaz, ciddi sağlık sorunları yaşayan hastaların orucu bırakabileceğini ya da aralıklı oruç yöntemini deneyebileceğini belirtti.

        Solmaz, kronik hastaların ramazan ayında doktor kontrolü olmadan oruç tutmasının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurgulayarak, bu kişilerin mutlaka hekimlerine danışarak karar vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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