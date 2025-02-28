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        Doğu ve Güneydoğu'da ilk teravih namazı kılındı

        Ramazan ayının ilk teravih namazı Diyarbakır, Mardin, Elazığ, Şırnak, Siirt ve Bingöl'deki camilerde kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 22:01 Güncelleme: 28.02.2025 - 22:01
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        Doğu ve Güneydoğu'da ilk teravih namazı kılındı
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        Ramazan ayının ilk teravih namazı Diyarbakır, Mardin, Elazığ, Şırnak, Siirt ve Bingöl'deki camilerde kılındı.

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde vatandaşlar, ilk teravih namazını kılmak için "İslam'ın 5. Harem-i Şerifi" olarak kabul edilen tarihi Ulu Cami'yi doldurdu.

        Teravih öncesi ramazanın faziletlerinin anlatıldığı tarihi camide, din görevlileri tarafından ramazanın önemine ilişkin vaaz verildi.

        Daha sonra vatandaşlar, saf tutup, ilk teravih namazını eda etti.

        - Mardin

        Mardin'de vatandaşlar kentteki camilerde ilk teravih namazını kıldı.

        Merkez Artuklu ilçesinde vatandaşlar, ilk teravih namazı için 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'ndaki Şakir Nuhoğlu Camisi'ne geldi.

        İl Müftüsü Enver Türkmen burada ramazan ayı ve teravih namazı hakkında vaaz verdi.

        Yatsı ezanının okunmasının ardından vatandaşlar, yatsı namazı ve teravih namazını kıldı.

        - Elazığ

        Elazığ'da vatandaşlar teravih namazı için kentin simge camilerine akın etti.

        Tarihi İzzet Paşa Camisi'ne akşam namazı sonrası gelen vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

        Yatsı ezanının okunmasının ardından vatandaşlar, yatsı namazı ve teravih namazı için saf tuttu.

        - Şırnak

        Şırnak Yeni Mahalle Geylani Camisi'nde İl Müftüsü Orhan Örnek, ramazan ayının önemine ilişkin vaaz verdi.

        Daha sonra yatsı namazı ve teravih namazı kılındı.

        Müftü Örnek, zulüm altında olan başta Filistinliler olmak üzere tüm Müslümanlar için dua etti.

        - Siirt

        Siirt'te camilerde ramazan ayının ilk teravih namazı için saf tutuldu.

        Vatandaşlar, ilk teravih namazını kılmak için kentte Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan ve 896 yıl önce inşa edilen ata yadigarı Ulu Cami ile kentteki diğer camileri doldurdu.

        Bazı vatandaşların çocuklarıyla geldiği camide teravih namazı eda edildi, dualar okundu.

        - Bingöl

        Bingöl'de yatsı ezanının okunmasıyla vatandaşlar Ulu Cami'ye geldi.

        Vatandaşlar yatsı ve teravih namazını kıldı, dua etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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