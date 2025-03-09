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        Diyarbakır'da KADEM 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi

        Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Diyarbakır İl Temsilciliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 00:30 Güncelleme: 09.03.2025 - 00:40
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        Diyarbakır'da KADEM 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi
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        Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Diyarbakır İl Temsilciliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde düzenlenen programda kadın hakları, toplumsal eşitlik ve kadına yönelik şiddetle mücadele konuları ele alındı.

        Programda konuşan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nun eşi Sevcan Zorluoğlu, ülkelerin gelişmişlik seviyesinin kadın hakları konusundaki duyarlılıkla doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti.

        Türkiye'de son yıllarda kadın hakları konusunda önemli adımlar atıldığını vurgulayan Zorluoğlu, özellikle 6284 sayılı Kanun'un kadına yönelik şiddetle mücadelede büyük bir kazanım olduğunu kaydetti.

        Kadınların aile içinde, iş hayatında ve karar alma mekanizmalarında daha güçlü bir şekilde yer alması gerektiğini ifade eden Zorluoğlu, "Kadınların hak ettikleri fırsatlara ulaşabilmesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Kadınların güçlü olduğu bir toplum daha adil, huzurlu ve kalkınmış olur." ifadelerini kullandı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat da kadınların tarih boyunca sadece ev içinde değil toplumun her alanında var olabilmek için mücadele verdiğini belirtti.

        Bu hakların kazanılmasının kolay olmadığını ve ciddi bedeller ödendiğine işaret eden Polat, "Kadınların hakları sadece kadınların meselesi değil, toplumun her bireyinin sorumluluğudur. Daha adil ve güvenli bir gelecek inşa etmek için hep birlikte çalışmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

        KADEM Diyarbakır İl Temsilcisi Dilruba Burakçi Sayan da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün aynı zamanda KADEM'in kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, kadın hakları için verdikleri mücadeleye vurgu yaptı.

        "Varoluşta eşitlik, sorumlulukta adalet" ilkesiyle hareket ettiklerini belirten Sayan, "Birlikte daha güçlüyüz ve kadınların hak ettiği yerde olduğu bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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