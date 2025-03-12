Diyarbakır'da beyzbol sopasıyla doktora saldırmak isteyen şüpheli yakalandı
Diyarbakır'da beyzbol sopasıyla doktora saldırmak isteyen şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır'da beyzbol sopasıyla doktora saldırmak isteyen şüpheli gözaltına alındı.
İddiaya göre, merkez Kayapınar ilçesindeki DİSKİ Aile Sağlığı Merkezine (ASM) gelen bir kişi, doktordan ilaç yazmasını istedi.
Talebi reddedilen kişi, doktora saldırı girişiminde bulunarak hakaret etti. Sağlık merkezindeki çalışanların araya girmesi üzerine bu kişi, aracından aldığı beyzbol sopasıyla merkeze girmek istedi.
Sağlık çalışanları, merkezin kapısını kilitleyince içeri giremeyen şüpheli bölgeden uzaklaştı.
Daha sonra doktorun şikayeti üzerine gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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