Diyarbakır'da beyzbol sopasıyla doktora saldırmak isteyen şüpheli yakalandı

Talebi reddedilen kişi, doktora saldırı girişiminde bulunarak hakaret etti. Sağlık merkezindeki çalışanların araya girmesi üzerine bu kişi, aracından aldığı beyzbol sopasıyla merkeze girmek istedi.

İddiaya göre, merkez Kayapınar ilçesindeki DİSKİ Aile Sağlığı Merkezine (ASM) gelen bir kişi, doktordan ilaç yazmasını istedi.

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