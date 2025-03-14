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        Diyarbakır'da düzenlenen toplantıda afet koordinasyon çalışmaları değerlendirildi

        Diyarbakır'da Vali Murat Zorluoğlu ile Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan koordinesinde, afet koordinasyon çalışmalarına yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 17:10 Güncelleme: 14.03.2025 - 17:10
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        Diyarbakır'da düzenlenen toplantıda afet koordinasyon çalışmaları değerlendirildi
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        Diyarbakır'da Vali Murat Zorluoğlu ile Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan koordinesinde, afet koordinasyon çalışmalarına yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Hevsel Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, kentte ağır hasarlı olup yıkımı gerçekleştirilemeyen bitişik nizam binaların durumu ele alınarak, bu binalar için atılacak adımlar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

        Yapılan değerlendirmelerde, bu yapıların oluşturduğu riskler ve çözüm önerileri çok yönlü bir yaklaşımla ele alındı.

        Özellikle bitişik nizam yapıların yıkımında karşılaşılan teknik zorluklar, güvenlik riskleri ve çevreye etkileri üzerinde duruldu.

        Yıkım süreçlerinin hızlandırılması, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi ve çevresel risklerin azaltılması için somut adımların atılması gerektiği vurgulandı.

        Toplantıda, Bağlar Oğlaklı mevkisinde yapımı devam eden deprem konutlarına ilişkin Karayolları, DİSKİ, Telekom, DEDAŞ ve DSİ'nin yürüttüğü altyapı ve üstyapı çalışmaları değerlendirildi.

        DİSKİ ve DSİ tarafından yapılan su ve kanalizasyon altyapısı çalışmalarının planlandığı gibi ilerlediği, konutların su ihtiyacının kesintisiz karşılanması için gerekli tüm önlemlerin alındığı ve su problemlerinin ortadan kalktığı belirtildi.

        AFAD Diyarbakır İl Müdürü İlami Çakmak, depremin şehre verdiği hasarı, enkaz kaldırma çalışmalarını, konteyner kentlerin durumu, TOKİ konutları ve köy evleri konularında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

        Toplantıda konuşan Vali Murat Zorluoğlu, şehrin yeniden inşası ve daha yaşanabilir bir hale getirilmesi adına AFAD ile uyumlu bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

        Zorluoğlu, "Diyarbakır'ı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve tüm paydaşlarla sürekli koordinasyon halinde olacağız." dedi.

        AFAD Başkanı Pehlivan da 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından iyileştirme çalışmalarını yerinde görmek ve depremzede aileleri ziyaret etmek için kentte bulunduğunu belirtti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde hiçbir vatandaşın mağdur olmaması için özveri ile çalıştıklarını belirten Pehlivan, şunları kaydetti:

        "İçişleri Bakanlığı, AFAD Başkanlığının genel koordinasyonu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve diğer bakanlıklarla yürütülen projeler sayesinde depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor."

        Toplantıya, AFAD Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü Ahmet Nehar Poçan, Yer Seçimi ve Mekansal Planlama Daire Başkanı Elif Bağ, Vali Yardımcısı Fatih Ayaz, merkez ilçe kaymakamları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının müdür ve temsilcileri katıldı.

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