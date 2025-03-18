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        Diyarbakır'da kadınlar ramazanda ihtiyaç sahipleri için sıcak aş mesaisinde

        AZİZ ASLAN - Diyarbakır'da ramazanda bir araya gelen kadınlar, her gün hazırladıkları yemeklerle 500 kişilik iftar sofrası kuruyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 12:31 Güncelleme: 18.03.2025 - 12:31
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        Diyarbakır'da kadınlar ramazanda ihtiyaç sahipleri için sıcak aş mesaisinde
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        AZİZ ASLAN - Diyarbakır'da ramazanda bir araya gelen kadınlar, her gün hazırladıkları yemeklerle 500 kişilik iftar sofrası kuruyor.

        Kayapınar Girişimci Kadın Kooperatifi Başkanı Nezahat Yaşar öncülüğünde kooperatif üyeleri, ev kadınları ve farklı mesleklerden kadınlar, ramazan ayına özgü iyilik hareketi için bir araya geldi.

        Evdeki işlerini tamamlayan 20 kadın, Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde bulunan kooperatifin mutfağına gelerek gün boyu ihtiyaç sahibi aileler için gönüllülük esasıyla iftar yemeği hazırlıyor.

        Hazırlanan yemekler 500 kişi tarafından kooperatiften teslim alınıyor.

        - "Çorbada tuzumuz olsun dedik"

        Kooperatif Başkanı Nezahat Yaşar, AA muhabirine, ramazanda ihtiyaç sahiplerinin, yaşlıların, evinde yemek yapamayanların sofrasına sıcak aş ulaştırmak için bir araya geldiklerini söyledi.

        Gönüllü kadınlarla her gün iftara kadar yemek hazırladıklarını anlatan Yaşar, bu çalışmaya destek olan ancak isimlerinin verilmesini istemeyen kıymetli insanlar da olduğunu belirtti.

        Yaşar, ramazan ayının dayanışma ruhuna uygun olarak böyle bir çalışma yapmak istediklerini belirterek, "Çorbada tuzumuz olsun dedik. Başımızı yastığa koyduğumuzda rahat uyuyoruz çünkü hayır etmiş oluyoruz. Burada çok güzel çalışma var. Hedefimiz, günlük 500 kişiye yemek çıkarmak ve bazen bu sayı artıyor. Nohut, kuru fasulye, güveç, tavuk sote, fırın yemekleri yapıyoruz. Her gün menü değişiyor." ifadesini kullandı.

        Dağıtım yaparken sahur için de bazı vatandaşlara fazladan yemek gönderdiklerini aktaran Yaşar, 20 kadınla 500 kişinin sofrasına sıcak yemek ulaştırmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşadıklarını söyledi.

        Yaşar, "Doğduğumuz ve doyduğumuz topraklara herkesin gönül ve vefa borcu vardır. Toplumsal sorumluluğumuzu ve insan olmanın vasfını yerine getiriyoruz. Amacımız, muhtacım demeden insanları görmek, rencide etmeden onlara ulaşmak. Bu manevi anlamda gurur ve onur verici." diye konuştu.

        - "Ramazan ayında bu duygunun tarifi yok"

        Kooperatif üyesi Kadriye Benneyim ise ramazan boyunca sıcak yemek hizmetini sürdüreceklerini belirtti.

        "Sofralarımızı birleştirdik, ekmeğimizi bölüştürdük." diyen Benneyim, günde 500 kişinin iftar sofrasını süslediklerini kaydetti.

        Benneyim, "Ramazan ayında bu duygunun tarifi yok. Evime o kadar huzurlu gidiyorum ki hiç yorgunluk olmuyor. Bu duygu anlatılmaz ancak yaşanır." şeklinde konuştu.

        - "Burada yemek hazırladıktan sonra evime gidip yemek yapıyorum"

        Çalışmaya gönüllü katkı sunan ev kadınlarından Kudret Şengül de her gün evindeki işleri bitirdikten sonra kooperatifin mutfağına yemek yapmak için geldiğinden bahsetti.

        Şengül, şunları söyledi:

        "Burada yemek hazırladıktan sonra evime gidip yemek yapıyorum. Daha sonra yemeğin dağıtımı için tekrar buraya geliyorum. Burada bulunmaktan çok mutluyum. Çocuklarım yorulduğumu söylüyor ama hayır işi olduğu için yorgunluk duymuyorum. Bu hayır işini severek yapıyorum."

        Saide Ok ise sofralara sıcak yemek hazırladıkları için mutlu olduğunu anlatarak, ellerinden gelenin fazlasını yapmak istediklerini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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