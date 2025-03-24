Diyarbakır'da asansör boşluğuna düşen apartman görevlisi hayatını kaybetti
Diyarbakır'da asansör boşluğuna düşen apartman görevlisi yaşamını yitirdi.
Diyarbakır'da asansör boşluğuna düşen apartman görevlisi yaşamını yitirdi.
Merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 227'nci Sokak'ta bulunan bir sitede bina görevlisi Abdurrezzak M. (37) asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Abdurrezzak M, itfaiye ekiplerince, düştüğü asansör boşluğundan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Abdurrezzak M. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenaze otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
İşlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen Abdurrezzak M'nin cenazesi Eğil ilçesinin Bahşiler Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.
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