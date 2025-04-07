Eğil, bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Eğil'de Kaymakamlık ve belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca ilçe çok sayıda ziyaretçiyi misafir etti.

İlçeye 29 Mart-6 Nisan arasında plaka tanıma sistemi verilerine göre 47 bin 717 araç giriş yaptı.

Paylaşımda, "Doğası, tarihi ve maneviyatıyla 'Peygamberler diyarı Eğil bayramda da misafirlerini en güzel şekilde ağırladı. Sizleri de bu eşsiz güzelliği keşfetmeye bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.