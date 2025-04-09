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        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünü kutladı

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 23:26 Güncelleme: 09.04.2025 - 23:26
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        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünü kutladı
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        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Zorluoğlu, mesajında, kurulduğu günden bu yana hukukun üstünlüğünü ve insan haklarına saygıyı şiar edinmiş polis teşkilatının, yurdun her köşesinde mesai mefhumu gözetmeden fedakarca görev yapmaya, milletin huzur, güven ve şefkat kapısı olmaya devam ettiğini belirtti.

        Terörle ve örgütlü suçlarla mücadele başta olmak üzere, asayişten trafiğe, kaçakçılıkla mücadeleden siber suçlara, güvenlik ve koruma hizmetlerinden narkotik suçlara kadar üstlendiği tüm görevlerde gururlandıran, büyük fedakarlık, cesaret ve kahramanlıkla hizmet veren emniyet teşkilatının, 180 yıllık bilgi ve tecrübesiyle milletin gönlündeki özel yerini muhafaza ettiğini ifade eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

        "Kahraman emniyet teşkilatımızın bundan sonra da halkımızın güven ve sevgisinden güç alarak, yüksek vazife şuuruyla çalışmalarını sürdüreceğine inanıyor, bu vesileyle görevleri başındaki tüm mesai arkadaşlarıma sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyorum. Huzur, refah ve esenliğin güvencesi olan Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünü gönülden tebrik ediyor, bu anlamlı günde kutsal görevleri sırasında şehit düşen kahraman polislerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

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