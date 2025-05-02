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        Çermik Belediye Başkanı Karamehmetoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi

        Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" etkinliği kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 16:13 Güncelleme: 02.05.2025 - 16:19
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        Çermik Belediye Başkanı Karamehmetoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi
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        Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" etkinliği kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Karamehmetoğlu, Belediye Toplantı Salonunda düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla görüştü.

        Etkinliğe katılan esnaf, muhtar ve vatandaşların görüş ve önerilerini dinleyen Karamehmetoğlu, bazı sorunlara yerinde çözüm üretme imkanı buldu.

        Karamehmetoğlu, etkinliğin verimli geçtiğini belirtti.

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