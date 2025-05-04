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        Diyarbakır'da makas atan sürücüye para cezası uygulandı

        Diyarbakır'da otomobiliyle makas atan sürücüye 14 bin 413 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 18:30 Güncelleme: 04.05.2025 - 18:30
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        Diyarbakır'da makas atan sürücüye para cezası uygulandı
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        Diyarbakır'da otomobiliyle makas atan sürücüye 14 bin 413 lira para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, dün sosyal medyada bir aracın merkez Kayapınar ilçesindeki Mezopotamya Bulvarı, Fırat Bulvarı ve Musa Anter Caddesi'nde makas atan araç görüntülerinin yer alması üzerine çalışma başlattı.

        Araç sürücüsünün M.F.İ. olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi yakaladı.

        Sürücüye, "makas atmak", "araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak", "kavşak içerisinde şerit değiştirme", "yönetmelikte bulunan diğer hususlara uymamak" ve "cam filmi" takmaktan toplam 14 bin 413 lira cezai işlem uygulandı.

        Geçici süreyle ehliyetine el konulan sürücü, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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