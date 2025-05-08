AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Köseoğlu'ndan Çermik Belediyesine ziyaret

Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ve Belediye Encümenleri ile bir araya gelen Köseoğlu, belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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