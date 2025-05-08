AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Köseoğlu'ndan Çermik Belediyesine ziyaret
AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, Diyarbakır'ın Çermik Belediyesini ziyaret etti.
AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, Diyarbakır'ın Çermik Belediyesini ziyaret etti.
Köseoğlu, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler ve partililerle Çermik Belediyesine ziyarette bulundu.
Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ve Belediye Encümenleri ile bir araya gelen Köseoğlu, belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.
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