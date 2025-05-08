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        AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Köseoğlu'ndan Çermik Belediyesine ziyaret

        AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, Diyarbakır'ın Çermik Belediyesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 16:51 Güncelleme: 08.05.2025 - 16:53
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        AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Köseoğlu'ndan Çermik Belediyesine ziyaret
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        AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, Diyarbakır'ın Çermik Belediyesini ziyaret etti.

        Köseoğlu, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler ve partililerle Çermik Belediyesine ziyarette bulundu.

        Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ve Belediye Encümenleri ile bir araya gelen Köseoğlu, belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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