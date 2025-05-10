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        Afyonkarahisar Ticaret Borsası heyetinden Diyarbakır Ticaret Borsasına ziyaret

        Afyonkarahisar Ticaret Borsasından (ATB) bir heyet, Diyarbakır Ticaret Borsasını (DTB) ziyaret ederek iş birliği ve projeler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 15:01 Güncelleme: 10.05.2025 - 15:04
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        Afyonkarahisar Ticaret Borsası heyetinden Diyarbakır Ticaret Borsasına ziyaret
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        Afyonkarahisar Ticaret Borsasından (ATB) bir heyet, Diyarbakır Ticaret Borsasını (DTB) ziyaret ederek iş birliği ve projeler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

        DTB'den yapılan açıklamaya göre, ATB Başkanı Mehmet Mühsürler, Meclis Başkanı Ali Rıza Gürakar, meclis ve yönetim kurulu üyeleri, DTB Başkanı Engin Yeşil, Meclis Başkanı Ahmet Ay, borsa yönetim kurulu ve meclis üyeleriyle bir araya geldi.

        Ziyarette, Diyarbakır'da yürütülen projeler, çalışmalar ve şehir markalarının güçlendirilmesine yönelik faaliyetler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DTB Başkanı Engin Yeşil, bu tür buluşmaların kurumlar arasındaki diyaloğu güçlendirdiğini belirtti.

        Borsaların karşılıklı ziyaretlerinin ortak projeler hazırlanmasına zemin hazırladığını bildiren Yeşil, ziyaretin her iki borsanın vizyonuna katkı sağladığını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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