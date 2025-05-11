Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da çaya düşen genç boğuldu

        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde dengesini kaybederek Batman Çayı'na düşen 15 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 14:51 Güncelleme: 11.05.2025 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da çaya düşen genç boğuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde dengesini kaybederek Batman Çayı'na düşen 15 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

        Ailesiyle birlikte tarihi Malabadi Köprüsü mevkisine piknik yapmak için giden Mazlum Kılıç, dengesini kaybederek Batman Çayı'na düştü.

        Bir süre sonra gözden kaybolan Kılıç'ı kurtarmak isteyen çevredekilerin çabası sonuçsuz kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma, Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla Kılıç'ın cansız bedenine ulaşıldı.

        Sudan çıkarılan Kılıç'ın cenazesi, Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Ukrayna'yı görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Ukrayna'yı görüştü
        Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası kamerada!
        Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası kamerada!
        Hastanede ortaya çıktı! Anne-kız rolüyle organ nakli yalanı!
        Hastanede ortaya çıktı! Anne-kız rolüyle organ nakli yalanı!
        Beşiktaş'ta seçim günü
        Beşiktaş'ta seçim günü
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Anneler Günü'nü kutladılar
        Anneler Günü'nü kutladılar
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Anneler gerçekten ne ister?
        Anneler gerçekten ne ister?
        Ülkemizin büyük bölümü yağışlı! 3 uyarı birden yapıldı!
        Ülkemizin büyük bölümü yağışlı! 3 uyarı birden yapıldı!
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"

        Benzer Haberler

        Ayağı kayıp düştüğü çayda boğuldu
        Ayağı kayıp düştüğü çayda boğuldu
        Depremde eşi ve çocuğu ölen, bacağı ampute edilen kadın Anneler Günü'ne bur...
        Depremde eşi ve çocuğu ölen, bacağı ampute edilen kadın Anneler Günü'ne bur...
        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü 120 çocuk için Eğil'de gezi düzenledi
        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü 120 çocuk için Eğil'de gezi düzenledi
        Zafer Partili Şehirlioğlu: Bizim için Diyarbakır neyse Edirne de odur
        Zafer Partili Şehirlioğlu: Bizim için Diyarbakır neyse Edirne de odur
        Zafer Genel Başkan Vekili Şehirlioğlu: Bizim için Diyarbakır neyse Edirne d...
        Zafer Genel Başkan Vekili Şehirlioğlu: Bizim için Diyarbakır neyse Edirne d...
        Diyarbakır'da özel öğrencilerin tarım ve el sanatları sergisi açıldı
        Diyarbakır'da özel öğrencilerin tarım ve el sanatları sergisi açıldı