Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünden annelere ziyaret

        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce "Vakıf Haftası" etkinlikleri kapsamında, destek verilen yetim çocukların anneleri ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 16:54 Güncelleme: 11.05.2025 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünden annelere ziyaret
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce "Vakıf Haftası" etkinlikleri kapsamında, destek verilen yetim çocukların anneleri ziyaret edildi.

        Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hafta boyunca "Vakıf ve Aile" temasıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

        Bu kapsamda "Anneler Günü" dolayısıyla, Vakfın desteklediği bazı yetim çocukların anneleri evlerinde ziyaret edildi, onlara çiçek ve çeşitli hediyeler verildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, vakıf kültürünün sadece maddi yardım sağlamak olmadığını, aynı zamanda toplumun maneviyatına da dokunduğunu belirtti.

        Demir, "Bugün burada, annelerimizin yüzünü güldürmek, onlara vakıf ruhuyla destek olmak istedik. Destek verdiğimiz yetim çocuklarımızın ve onların kıymetli ailelerinin daima yanındayız. Bu anlamlı günde tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yağışlı hafta! Bahar yağmurları etkili olacak!
        Yağışlı hafta! Bahar yağmurları etkili olacak!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Ukrayna'yı görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Ukrayna'yı görüştü
        Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası kamerada!
        Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası kamerada!
        Hastanede ortaya çıktı! Anne-kız rolüyle organ nakli yalanı!
        Hastanede ortaya çıktı! Anne-kız rolüyle organ nakli yalanı!
        Beşiktaş'ta seçim günü
        Beşiktaş'ta seçim günü
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Anneler Günü'nü kutladılar
        Anneler Günü'nü kutladılar
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Anneler gerçekten ne ister?
        Anneler gerçekten ne ister?
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"

        Benzer Haberler

        Çocukları dağa kaçırılan aileler, Anneler Günü'nde de nöbette
        Çocukları dağa kaçırılan aileler, Anneler Günü'nde de nöbette
        Diyarbakır anneleri "Anneler Günü"nde de evlat nöbetinde
        Diyarbakır anneleri "Anneler Günü"nde de evlat nöbetinde
        Diyarbakır'da çaya düşen genç boğuldu
        Diyarbakır'da çaya düşen genç boğuldu
        Ayağı kayıp düştüğü çayda boğuldu
        Ayağı kayıp düştüğü çayda boğuldu
        Depremde eşi ve çocuğu ölen, bacağı ampute edilen kadın Anneler Günü'ne bur...
        Depremde eşi ve çocuğu ölen, bacağı ampute edilen kadın Anneler Günü'ne bur...
        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü 120 çocuk için Eğil'de gezi düzenledi
        Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü 120 çocuk için Eğil'de gezi düzenledi