Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünden annelere ziyaret

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce "Vakıf Haftası" etkinlikleri kapsamında, destek verilen yetim çocukların anneleri ziyaret edildi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hafta boyunca "Vakıf ve Aile" temasıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bu kapsamda "Anneler Günü" dolayısıyla, Vakfın desteklediği bazı yetim çocukların anneleri evlerinde ziyaret edildi, onlara çiçek ve çeşitli hediyeler verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, vakıf kültürünün sadece maddi yardım sağlamak olmadığını, aynı zamanda toplumun maneviyatına da dokunduğunu belirtti.

Demir, "Bugün burada, annelerimizin yüzünü güldürmek, onlara vakıf ruhuyla destek olmak istedik. Destek verdiğimiz yetim çocuklarımızın ve onların kıymetli ailelerinin daima yanındayız. Bu anlamlı günde tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.