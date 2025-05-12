Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Meteorolojiden Diyarbakır ve çevre illerde serin ve yağışlı hava uyarısı

        Meteoroloji, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak için serin ve yağışlı hava uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 15:31 Güncelleme: 12.05.2025 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meteorolojiden Diyarbakır ve çevre illerde serin ve yağışlı hava uyarısı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Meteoroloji, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak için serin ve yağışlı hava uyarısında bulundu.

        Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren bölge genelinde sıcaklıkların 8 ile 12 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

        Serin ve yağışlı havanın cuma gününe kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        Bahçeli: Nihayet tomurcuklar çiçek açtı
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK fesih kararını açıkladı! Bundan sonra ne olacak?
        PKK: Fesih kararı aldık!
        PKK: Fesih kararı aldık!
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Kadınıyla erkeğiyle surlar şehrinde 'Fesih halayı'
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Terör örgütünün kanlı tarihi
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Bakırhan ve Buldan: Türkiye'ye hayırlı olsun
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Türkiye, terör belasından kurtuldu! Bugüne nasıl gelindi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bugün tarihi bir gün"
        "Bugün tarihi bir gün"
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Siyasilerden ilk açıklama: Çok önemli bir eşik aşıldı
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        Bakan Fidan'dan Putin'in teklifine ilişkin açıklama
        Fransa'dan 'Macron trende uyuşturucu kullandı' iddiasına yalanlama
        Fransa'dan 'Macron trende uyuşturucu kullandı' iddiasına yalanlama
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Ancelotti'den soyunma odasında açıklama: Arda Güler...
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fesih moral verdi, Çin rahatlattı
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Wanda Nara'dan çiçek kıskançlığı
        Wanda Nara'dan çiçek kıskançlığı
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        ABD ile Çin arasında gümrük vergisi anlaşması
        Trump, Körfez turuna çıkıyor
        Trump, Körfez turuna çıkıyor
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        'Covid aşıları kalp krizini artırdı' iddiasına yanıt
        Bir ilk gerçekleşti
        Bir ilk gerçekleşti

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da sağanak; yollar suyla doldu, kırılan ağaç dalları araçların ü...
        Diyarbakır'da sağanak; yollar suyla doldu, kırılan ağaç dalları araçların ü...
        Terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrası Diyarbakır'da vatandaşlar halay ç...
        Terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrası Diyarbakır'da vatandaşlar halay ç...
        Diyarbakır'da etkili olan sağanak, dolu ve kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz e...
        Diyarbakır'da etkili olan sağanak, dolu ve kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz e...
        Meteorolojiden Diyarbakır ve çevre illerde kuvvetli rüzgar uyarısı
        Meteorolojiden Diyarbakır ve çevre illerde kuvvetli rüzgar uyarısı
        Diyarbakır anneleri "Terörsüz Türkiye" sürecinden memnun
        Diyarbakır anneleri "Terörsüz Türkiye" sürecinden memnun
        Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler: İnşallah bayramdan önce çocukları...
        Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler: İnşallah bayramdan önce çocukları...