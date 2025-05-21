Diyarbakır'da makas atan sürücüye 53 bin 753 lira ceza uygulandı

Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerine göre 53 bin 753 lira idari para cezası verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.