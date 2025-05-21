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        Diyarbakır'da makas atan sürücüye 53 bin 753 lira ceza uygulandı

        Diyarbakır'da makas atan otomobil sürücüsüne 53 bin 753 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 11:08 Güncelleme: 21.05.2025 - 11:08
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        Diyarbakır'da makas atan sürücüye 53 bin 753 lira ceza uygulandı
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        Diyarbakır'da makas atan otomobil sürücüsüne 53 bin 753 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından bir otomobil sürücüsünün makas attığı tespit edildi.

        Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerine göre 53 bin 753 lira idari para cezası verildi.

        Otomobili kullanan kişinin, 9 Aralık 2016'da sürücü belgesinin daimi olarak iptal edildiği belirlendi.

        Yakalanan şüpheli, TCK'nin 179/2 maddesi gereğince "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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