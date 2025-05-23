Diyarbakır'da dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları hakimlikçe Ö.B. ve H.C.D. tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin adreslerini tespit eden ekipler, Bağlar ilçesinde düzenledikleri operasyonda S.Ç, Y.D, M.M.E, Ö.B, S.F, H.C.D, M.E.K. ve A.Ç'yi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyada alım, satım platformları üzerinden boş elektronik sigara kutularını dolu gibi gösterip pazarlayarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

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