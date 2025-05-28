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        Diyarbakırlı çoban hayvan otlatırken çektiği fotoğraflarla yöresini tanıtıyor

        ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır'ın Karacadağ bölgesinde çobanlık yapan Mehmet Yaray, doğada çektiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşarak yöresinin tanıtımına katkı sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 11:26 Güncelleme: 28.05.2025 - 11:26
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        Diyarbakırlı çoban hayvan otlatırken çektiği fotoğraflarla yöresini tanıtıyor
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        ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır'ın Karacadağ bölgesinde çobanlık yapan Mehmet Yaray, doğada çektiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşarak yöresinin tanıtımına katkı sunuyor.

        Merkez Bağlar ilçesinin Karacadağ eteklerinde yer alan kırsal Dağsu Mahallesi'nde hayvancılıkla geçimini sağlayan ailesinin küçükbaş hayvanlarına çobanlık yapan 26 yaşındaki Yaray, sosyal medyanın da etkisiyle 4 yıl önce fotoğrafçılığa ilgi göstermeye başladı.

        İlk zamanlarda hayvanlarını otlatırken cep telefonuyla çektiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşan Yaray'ın paylaşımları zamanla ilgi görmeye başladı.

        Yaray, 2 yıl önce aldığı fotoğraf makinesini yanından ayırmayarak yaban hayatından insan hikayesine kadar birçok temayla fotoğraflar çekiyor.

        Paylaşımları doğa ve yaşam fotoğrafçılarının da ilgisini çeken Yaray, Karacadağ'da fotoğraf çekmek isteyenlere de rehberlik ediyor.

        - ⁠"Yaşadığım yerin fotoğrafçısı oldum"

        Yaray, AA muhabirine, 4 yıldır fotoğrafa ilgi duyduğunu, son 2 yılda da Karacadağ'ın her köşesini gezerek fotoğraf çektiğini söyledi.

        Fotoğrafa merakının sosyal medyada gezinirken başladığını ve doğa fotoğrafçılarının çektiği kareleri görünce bu işe heveslendiğini anlatan Yaray, Karacadağ bölgesinin görsel açıdan çok önemli ve zengin bir yer olduğunu belirtti.

        İlkbaharın göçerlik, sonbaharın çeltik zamanı görsel açıdan çok zengin olduğunu dile getiren Yaray, bu görsel zenginliğin kendisini fotoğrafçılığa ittiğini anlattı.

        Yörede sürekli gezdiğini ve fotoğraf çektiğini belirten Yaray, önce yaşadığı köyü fotoğrafladığını, daha sonra yaylalara çıkıp çekimlerini sürdürdüğünü bildirdi.

        Yaray, "Çocukluğumdan beri burada yaşıyorum. Çocukluğumuz burada çobanlık yaparak geçti. Burada büyüdüm ve yaşadığım yerin fotoğrafçısı oldum. Araziye çıktığımda sürekli malzememi yanımda taşıyorum. Makinem yanımda olmayınca da cep telefonumu kullanıyorum. Cep telefonuyla fotoğraf çekme tekniklerini de çok iyi biliyorum." diye konuştu.

        - "Dünyayı gezemiyorum ama fotoğraflarım geziyor"

        Sürekli bölgeyi gezdiği için yöre halkı tarafından da yakından tanındığını ve aralarında güven duygusu oluştuğunu kaydeden Yaray, çektiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaştığını dile getirdi.

        Yaşadığı bölgenin kültürünün tanınması için çabaladığını aktaran Yaray, şunları kaydetti:

        "Görselleri gören doğa gezginleri, fotoğrafçılar buraya akın ediyor. Gittiğim yerlerin de konumunu detaylı paylaşıyorum. Oraya giden doğa gezginleri, fotoğrafçılar zorluk çekmesin. Benim aracılığımla buraya geliyorlar. Koyunların yanında ya fotoğraf çekiyorum ya da sosyal medyada o fotoğrafı nasıl paylaşacağımın detaylarıyla uğraşıyorum. Amacım Karacadağ'ı tanıtmak. Bugüne kadar çektiğim binlerce fotoğrafım bir milyona yakın kişiye erişti. Şu anda çobanlık yapıyorum ve dünyayı gezemiyorum ama fotoğraflarım geziyor. Fotoğraflarım dünyayı geziyor. Karacadağ'ın daha fazla tanınması için çalışacağım."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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