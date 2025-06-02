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        Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

        Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önündeki oturma eylemine bir aile daha katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 14:47 Güncelleme: 02.06.2025 - 15:16
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        Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
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        Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önündeki oturma eylemine bir aile daha katıldı.

        Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 2100'üncü gününde sürüyor.

        Ailelerin eski HDP il binası önündeki eylemine katılan baba Mehmet Karacan, basın mensuplarına, oğlunun 1992 yılında işe gitmek üzere evden çıktığını, bir daha da eve dönmediğini söyledi.

        Karacan, oğlunun o dönem 16 yaşında olduğunu ifade ederek, "Eşim ve ben hastayız. Oğlum Murat evine gelsin, annesine ve babasına kavuşsun. Ömrümüzün son döneminde çocuğumuzu görmek istiyoruz." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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