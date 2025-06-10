Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        "Medeniyetler şehri" Diyarbakır'da ziyaretçi yoğunluğu esnafa çifte bayram yaşattı

        AZİZ ASLAN - "Medeniyetler kenti" olarak nitelendirilen Diyarbakır, Kurban Bayramı dolayısıyla çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 11:02 Güncelleme: 10.06.2025 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Medeniyetler şehri" Diyarbakır'da ziyaretçi yoğunluğu esnafa çifte bayram yaşattı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AZİZ ASLAN - "Medeniyetler kenti" olarak nitelendirilen Diyarbakır, Kurban Bayramı dolayısıyla çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırladı.

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Cami, Ongözlü Köprü ve Hasanpaşa Hanı gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekana sahip Diyarbakır, yerli ve yabancı turistleri çekmeye devam ediyor.

        Kurban Bayramı tatilini geçirmek için kente gelen ziyaretçiler, özellikle tarihi Sur ilçesinde yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

        Tarihi mekanları ziyaret etme fırsatı bulan misafirler, kentin tescilli ciğer kebabı, burma kadayıfı ve kaburga dolması gibi yöresel lezzetlerini de tattı.

        Bayram tatili süresince kentte yaşanan yoğunluk dolayısıyla esnaf çifte bayram yaşadı.

        - "Misafirlerimizi memnun etmeye çalıştık"

        Merkez Sur ilçesinde tatlı dükkanı işleten Mehmet Güneş, AA muhabirine, hem üretip hem de satışını yaptıkları yaklaşık 20 çeşit tatlıyla müşterilerine hizmet verdiklerini söyledi.

        Tatlı çeşitleri arasında en çok kentin tescilli burma kadayıfının tercih edildiğini anlatan Güneş, bayram öncesinde yoğunluk yaşanacağını bildiklerinden hazırlıklarını yaptıklarını belirtti.

        Güneş, şöyle dedi:

        "Misafirlerimiz bayramda bol bol tatlı yedi. Tatlı paketleyip şehir dışına ve yurt dışına kadar gönderdik. Misafirlerimizi memnun etmeye çalıştık. Bayramda yerli ve yabancı turistlerin gelmesiyle tatlı yoğunluk ve çifte bayram yaşadık. Kent, turistleri yoğun şekilde ağırladı."

        Ciğer kebap lokantası işleten Faik Özalan da Türkiye'nin her bölgesinden kente gelen ziyaretçilerle bayramı yoğun şekilde yaşadıklarını kaydetti.

        Kente gelen misafirlerin ilk olarak ciğer yemeye geldiğini ifade eden Özalan, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Kentte son birkaç yıldır bayram yoğunluğunu yaşıyoruz. Bayramda personel sayısını 2-3 katına çıkarttık. Öncesinden ciğerlerimizi hazırladık. Tüm hazırlıklarımızı yapmıştık. Türkiye'nin her tarafından ve hatta Avrupa'dan gelen misafirlerimiz oluyor. Ramazan Bayramı'nda da yoğunluk yaşamıştık. Kurban Bayramı'nda çifte bayram yaşadık. Her zaman misafirlerimizi bekliyoruz ve hizmete hazırız."

        Kafe işletmecisi Erdi Kızılkaya da şehir dışından ziyaretçi yoğunluğuyla karşılaştıklarını dile getirdi.

        Hem şehir hem de işletme olarak misafir ağırlamayı sevdiklerini belirten Kızılkaya, "Yoğun bayram geçirdik. Umarım Diyarbakır'ın sürekli böyle yoğunluğu olur. Her şehirden misafirlerimiz vardı." diye konuştu.

        - "Kent açık hava müzesi gibi"

        Ankara'dan gelen Kader Özkök ise sürekli sosyal medyada gördüğü Diyarbakır'a ilk kez geldiğini anlattı.

        Kentin çok güzel olduğuna değinen Özkök, şu ifadeleri kullandı:

        "Ciğer ve tatlı yedik. Lezzetleri çok beğendik. Surları ve tarihi mekanları gezdik. İkramlar da çok oldu ve insanlar çok iyi niyetli. Kent açık hava müzesi gibi ve her taraf kültür. Bayramı Diyarbakır'da geçirdiğim için çok mutluyum ve harika deneyim oldu. Herkesin gelmesini ve bu atmosferi tatmasını tavsiye ederim."

        Kahramanmaraş'tan gelen Canan Kurt Bekler de ailesiyle bayram tatilini geçirmek için geldiği kentte tarihi surlar, Ongözlü Köprü ve Ulucami'yi gezdiğini ifade etti.

        Bayram dolayısıyla gezdikleri her yerin çok yoğun olduğunu aktaran Bekler, "Diyarbakır açık hava müzesi gibi. Adım attığımız her yerde bir tarihi eser var. Adeta tarih burada yaşıyor. Havası sıcak olmasına rağmen herkesin gelmesini tavsiye ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Greta Thunberg İsrail'den sınırdışı edildi
        Greta Thunberg İsrail'den sınırdışı edildi
        Ferdi Zeyrek'e veda! Cenazesi belediyeye getirildi
        Ferdi Zeyrek'e veda! Cenazesi belediyeye getirildi
        Karnında ağrı hissetti! Baktığında kan gördü! Gerçek röntgende belli oldu!
        Karnında ağrı hissetti! Baktığında kan gördü! Gerçek röntgende belli oldu!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        Trump'tan Los Angeles'a 2 bin ulusal muhafız
        Trump'tan Los Angeles'a 2 bin ulusal muhafız
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        Tatilciler dikkat! Yargıtay'dan emsal paket tur ücreti kararı!
        Tatilciler dikkat! Yargıtay'dan emsal paket tur ücreti kararı!
        TikTok'ta cilt bakım tuzağına dikkat!
        TikTok'ta cilt bakım tuzağına dikkat!
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Karı koca çift ve 3 kardeş... Artık yoklar!
        Karı koca çift ve 3 kardeş... Artık yoklar!
        Muslera yerine 5 aday!
        Muslera yerine 5 aday!
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        Doğa yürüyüşüne çıktı... Çobanlar kurtardı! Ölümün pençesinde!
        Doğa yürüyüşüne çıktı... Çobanlar kurtardı! Ölümün pençesinde!
        "Ayrılmamız dert değil"
        "Ayrılmamız dert değil"
        Semih Kılıçsoy'un gözü görüşmelerde!
        Semih Kılıçsoy'un gözü görüşmelerde!
        Haftada üç gün, 12 dakika!
        Haftada üç gün, 12 dakika!
        Trump: İç savaş istemiyorum
        Trump: İç savaş istemiyorum
        Bu iller için yağmur uyarısı!
        Bu iller için yağmur uyarısı!

        Benzer Haberler

        Biçerdöverden kopan römork devrildi; o anlar kamerada
        Biçerdöverden kopan römork devrildi; o anlar kamerada
        Anne ile 3 çocuğunun öldüğü yangında 5 şüpheli adliyede (2)
        Anne ile 3 çocuğunun öldüğü yangında 5 şüpheli adliyede (2)
        Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü yangında bina sakinleri yaşadıklarını anlatt...
        Diyarbakır'da 4 kişinin öldüğü yangında bina sakinleri yaşadıklarını anlatt...
        Çermik'te kurban bağış standı
        Çermik'te kurban bağış standı
        Çermik'te kan bağışı kampanyası
        Çermik'te kan bağışı kampanyası
        TDV, Diyarbakır'da 4 bin 25 kurban hissesinin etini ihtiyaç sahiplerine ula...
        TDV, Diyarbakır'da 4 bin 25 kurban hissesinin etini ihtiyaç sahiplerine ula...