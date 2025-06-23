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        Diyarbakır'da yolcu minibüsünde çıkan yangın söndürüldü

        Diyarbakır'da merkez Kayapınar ilçesinde seyir halindeki yolcu minibüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 17:39 Güncelleme: 23.06.2025 - 17:39
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        Diyarbakır'da yolcu minibüsünde çıkan yangın söndürüldü
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        Diyarbakır'da merkez Kayapınar ilçesinde seyir halindeki yolcu minibüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Şanlıurfa Bulvarı'nın Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali mevkisinde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumu fark eden şoför, aracı yol kenarına çekerek yolcuları aşağı indirdi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu araçta hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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