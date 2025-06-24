Diyarbakır'da inşaattan düşen 2 işçi ağır yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde inşaattan düşen 2 işçi ağır yaralandı.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde inşaattan düşen 2 işçi ağır yaralandı.
Kooperatifler Mahallesi'ndeki bir inşatta çalışan A.Ş. (25) ile ismi henüz öğrenilemeyen bir işçi, 5. katta dengelerini kaybederek düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan 2 işçi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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