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        Diyarbakır'da bir otomobilde 2 kalaşnikof ele geçirildi

        Diyarbakır'da bir otomobilde 2 ruhsatsız kalaşnikof tüfeği ve 300 fişek ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 09:15 Güncelleme: 01.07.2025 - 09:15
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        Diyarbakır'da bir otomobilde 2 kalaşnikof ele geçirildi
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        Diyarbakır'da bir otomobilde 2 ruhsatsız kalaşnikof tüfeği ve 300 fişek ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri, merkez Yenişehir ilçesinde yaptığı şok uygulamada şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, aracın kaputuna gizlenmiş çuvala sarılı 2 ruhsatsız kalaşnikof tüfeği, 4 şarjör ve 300 fişek bulundu.

        Ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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