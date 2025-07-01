Diyarbakır'da bir otomobilde 2 kalaşnikof ele geçirildi

Araçta yapılan aramada, aracın kaputuna gizlenmiş çuvala sarılı 2 ruhsatsız kalaşnikof tüfeği, 4 şarjör ve 300 fişek bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri, merkez Yenişehir ilçesinde yaptığı şok uygulamada şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Diyarbakır'da bir otomobilde 2 ruhsatsız kalaşnikof tüfeği ve 300 fişek ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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