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        Dicle Üniversitesinden Almanya'daki Hamburg Üniversitesine ziyaret

        Diyarbakır Dicle Üniversitesinden bir heyet, Almanya'nın Hamburg Üniversitesine ziyaret gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 16:31 Güncelleme: 02.07.2025 - 16:31
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        Dicle Üniversitesinden Almanya'daki Hamburg Üniversitesine ziyaret
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        Diyarbakır Dicle Üniversitesinden bir heyet, Almanya'nın Hamburg Üniversitesine ziyaret gerçekleştirdi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Kamuran Eronat ile Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Doç. Dr. Osman Solmaz'ın da yer aldığı bir heyet Hamburg Üniversitesinin çeşitli birimlerini ziyaret etti.

        Heyet, kurumun uluslararasılaşma politikaları ve uygulamaları hakkında bilgi aldı.

        Eğitim Fakültesindeki ziyarette, öğretmen eğitimi, müfredat geliştirme ve akademik iş birlikleri konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

        Ziyaret kapsamında, iki kurum arasındaki mevcut işbirliğini daha da güçlendirmek ve yeni ortaklık alanlarını keşfetmek amacıyla stratejik görüşmeler gerçekleştirildi.

        Eğitim Fakültesi ile var olan Erasmus+ anlaşmasının genişletilmesi ve öğrenci değişim programlarının bu kapsamda hayata geçirilmesi yönünde ortak irade ortaya kondu.

        Görüşmelerde, Dicle Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen en büyük dış kaynaklı proje olan ve Hamburg Üniversitesinin de konsorsiyum ortağı olduğu Erasmus+ LiTE Academy Projesi ele alındı.

        Eronat, görüşmelerde Hamburg Üniversitesi ile kurulan güçlü işbirliğinin sürdürülmesinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Yükseköğretim Kurulu'nun ortaya koyduğu Uluslararasılaşma Vizyonu doğrultusunda Dicle Üniversitesinin kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğini belirtti.

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