Diyarbakır'da husumetli aileler barıştırıldı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bazı aileler arasındaki husumet barışla sonuçlandı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bazı aileler arasındaki husumet barışla sonuçlandı.
İlçenin Tekel Mahallesi'nde 20 Ağustos 2023'te kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı kavganın ardından oluşan husumetin sona ermesi için Bismil Kanaat Önderleri Derneği üyeleri girişimde bulundu.
Ailelerin barışmaya ikna edilmesi üzerine Köseli Mahallesi Halk Taziyeevi'nde tören yapıldı.
Törende, 4 ailenin bazı fertleri, Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek barıştı.
Törene, Bismil Kanaat Önderleri Derneği Başkanı Hasan Vural, dernek üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
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