Diyarbakır'da tarım alanında çıkan yangın söndürüldü
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Kırsal Oyalı Mahallesi'nde tarımsal alanda anız yakılması nedeniyle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların da desteğiyle ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Yangında, yaklaşık 60 dönümlük alanın ve bir çiftliğin zarar gördüğü öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.