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        Diyarbakır'da tarım alanında çıkan yangın söndürüldü

        Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 23:23 Güncelleme: 06.07.2025 - 23:23
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        Diyarbakır'da tarım alanında çıkan yangın söndürüldü
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        Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.

        İlçeye bağlı Kırsal Oyalı Mahallesi'nde tarımsal alanda anız yakılması nedeniyle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Vatandaşların da desteğiyle ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

        Yangında, yaklaşık 60 dönümlük alanın ve bir çiftliğin zarar gördüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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