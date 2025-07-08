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        Diyarbakır'da "Genel Tarım Sayımı" eğitim programı düzenlendi

        Diyarbakır'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Diyarbakır Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle "Genel Tarım Sayımı" için eğitim programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 14:17 Güncelleme: 08.07.2025 - 14:17
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        Diyarbakır'da "Genel Tarım Sayımı" eğitim programı düzenlendi
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        Diyarbakır'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Diyarbakır Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle "Genel Tarım Sayımı" için eğitim programı düzenlendi.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 24 yıl aradan sonra yeniden gerçekleştirilecek genel tarım sayımı ile ülkenin tarımsal altyapısı, üretim potansiyeli ve kaynakları bilimsel verilerle ortaya konularak, geleceğin tarım politikaları şekillendirilecek.

        Diyarbakır, "buğday ambarı", "karpuz üretim merkezi" ve "canlı hayvan ticaretinin kalbi" olarak bu süreçte kritik bir rol üstleniyor.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, ilde yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi paylaştı.

        Alan, süreçle ilgili şunları kaydetti:

        "Çiftçilerimiz, bilgilerini ilçelerde kurulan sayım bürolarında yüz yüze veya e-Devlet üzerinden online olarak iletebilecek. Yalnızca yaşlı, hasta veya engelli üreticiler için ev ziyareti gerçekleştirilecek. Anketler sadece bürolarda, bilgisayar ortamında doldurulacak, saha ziyareti yapılmayacak. TÜİK tarafından gönderilecek SMS davetleriyle çiftçiler bilgilendirilecek. 'Ceza kesilecek' veya 'ekipler kapınıza gelecek' gibi asılsız bilgilere itibar edilmemesi gerekiyor. İdari para cezası en son çare olarak uygulanacak. Bilgi vermeyenlere ancak mülki amirlerin kararıyla yaptırım uygulanabilecek. Tüm çalışmalar, Valilik koordinasyonundaki 'İl Sayım Komitesi' ile uyum içerisinde yürütülecek."

        Sayımın tamamlanması sonrası yürütülecek çalışmalara da değinen Alan, "Modern sulama projeleri, coğrafi işaretli ürünlerin markalaşma hamlesi, hayvancılıkta dijital dönüşüm, kadın kooperatiflerine özel destek programları gibi önemli adımlar atılacak." ifadesini kullandı.

        TÜİK Diyarbakır Bölge Müdürlüğü yetkilileri de toplantıda sunum yaptı.

        Eğitime, Tarım ve Orman İlçe müdürleri ile teknik personel katıldı.

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