Diyarbakır'da bir evin odunluğu ile bir binada çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkez Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi 134. Sokak'ta bir evin odunluğunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, park halindeki bir otomobile de sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın odunluk ve otomobilde hasara neden oldu.

Bir itfaiye eri ile çevredeki 5 kişi dumandan etkilendi.

İtfaiye eri hastaneye kaldırılırken, 5 kişiye ise sağlık ekiplerince olay yerinde müdahalede bulunuldu.

Medya Mahallesi 96. Sokak'ta da bir binanın elektrik şaft boşluğunda (binanın elektrik tesisatlarının geçtiği dikey boşluk) henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kalan bina sakinleri ekiplerin yardımıyla tahliye edildi.