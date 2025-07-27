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        Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 00:04 Güncelleme: 27.07.2025 - 00:04
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        Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kırsal Duru Mahallesi'nde sabah saatlerinde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Jandarma helikopterinin havadan, ekiplerin ise karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle öğle saatlerinde yeniden başladı.

        Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden 40 personel, 4 arazöz, 5 yangın söndürme aracı, jandarmaya ait helikopter, bazı belediyelerden ekipler ile arazöz ve itfaiye aracı desteğiyle yangına müdahale ediliyor.

        Ekiplerin yaklaşık 9 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, alevlerin yerleşim alanlarına ulaşması da önlendi.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangından yaklaşık 35 hektarlık alanın etkilendiği öğrenildi.

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