Diyarbakır'da dron destekli trafik denetimi yapıldı
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla Fırat Bulvarı ile Sultan Sasa Bulvarı'nda dron ile trafik denetimi yaptı.
Dron ile emniyet kemeri, cep telefonu ve kırmızı ışık ihlali başta olmak üzere trafik kurallarına uymadıkları tespit edilen sürücüler durduruldu.
Sürücülere ilgili maddelerden trafik cezası uygulandı.
