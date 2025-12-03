Diyarbakır'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Etkinlik kapsamında çeşitli sahne gösterileri düzenlediklerini belirten Aksünger, "Kukla gösterisi ve öğrencilerimizin oluşturduğu 'Özel Sesler Korosu' ile müzik dinletisi gerçekleştirdik. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla öğrencilerimiz gökyüzüne balon bıraktı. Öğrencilerimizle birlikte biz de mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

Sur Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Umut Aksünger, AA muhabirine, Diyarbakır Devlet Tiyatrosunun katkılarıyla gerçekleşen etkinliğin öğrenciler açısından unutulmaz bir gün olduğunu söyledi.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu işbirliğiyle öğrencilerin hazırladığı el işi ürünlerinin tanıtıldığı etkinlik, kukla ve darbuka ritim gösterisiyle devam etti.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı hafif düzeyde otizmli ve zihinsel engelli bireylere eğitim verilen Sur Özel Eğitim Meslek Okulu'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

