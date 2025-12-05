Anayasa Mahkemesi Üyesi Prof. Dr. Hakyemez, Diyarbakır'da hukuk öğrencileriyle buluştu:

Anayasa Mahkemesi Üyesi Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez, "İlk kez Anayasa Mahkemesi 2012'de bireysel başvuru kabul etmeye başladı. Bugüne kadar 684 bin bireysel başvuru yapıldı. 573 bin bireysel başvuru sonuçlandırıldı." dedi.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Hukuk Atölyesi" programına katılan Hakyemez, "Anayasa Mahkemesi ve İnsan Haklarının Korunması Bağlamında Türkiye'de Hukukun Gelişimi" konusunda konferans verdi.

Hakyemez, Anayasa Mahkemesinin temel hak ve özgürlüklerin güvencesi olduğunu belirterek, Anayasa Mahkemesinin ilgili esaslı değişikliklerin yapıldığı bireysel başvuruların kabulüyle yeni bir durumun ortaya çıktığını söyledi.

Eskiden Anayasa Mahkemesinin kanunların Anayasa'ya uygunluğunu denetlediğini belirten Hakyemez, "Bu konuda önemli bir görevi varken bireysel başvuruları inceleme yetkisi de tanındı. Anayasa Mahkemesinde önemli bir ölçüde dönüşüm yaşandı çünkü kararlara bakarak bunu söylüyorum. Bireysel başvurular somut olduğu için insanların hayatına dokunan alanlarla ilgili Anayasa Mahkemesi hak ihlali veya ihlal olmadığına karar verirken insanlar bunun ne anlama geldiğini görüyor. Çünkü bireysel başvurular hayatın değişik alanlarına dokunan konularla ilgili verilen kararlar oldu." ifadesini kullandı.