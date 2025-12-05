Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Anayasa Mahkemesi Üyesi Prof. Dr. Hakyemez, Diyarbakır'da hukuk öğrencileriyle buluştu:

        Anayasa Mahkemesi Üyesi Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez, "İlk kez Anayasa Mahkemesi 2012'de bireysel başvuru kabul etmeye başladı. Bugüne kadar 684 bin bireysel başvuru yapıldı. 573 bin bireysel başvuru sonuçlandırıldı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 15:55 Güncelleme: 05.12.2025 - 15:55
        Anayasa Mahkemesi Üyesi Prof. Dr. Hakyemez, Diyarbakır'da hukuk öğrencileriyle buluştu:
        Anayasa Mahkemesi Üyesi Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez, "İlk kez Anayasa Mahkemesi 2012'de bireysel başvuru kabul etmeye başladı. Bugüne kadar 684 bin bireysel başvuru yapıldı. 573 bin bireysel başvuru sonuçlandırıldı." dedi.

        Dicle Üniversitesi (DÜ) Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Hukuk Atölyesi" programına katılan Hakyemez, "Anayasa Mahkemesi ve İnsan Haklarının Korunması Bağlamında Türkiye'de Hukukun Gelişimi" konusunda konferans verdi.

        Hakyemez, Anayasa Mahkemesinin temel hak ve özgürlüklerin güvencesi olduğunu belirterek, Anayasa Mahkemesinin ilgili esaslı değişikliklerin yapıldığı bireysel başvuruların kabulüyle yeni bir durumun ortaya çıktığını söyledi.

        Eskiden Anayasa Mahkemesinin kanunların Anayasa'ya uygunluğunu denetlediğini belirten Hakyemez, "Bu konuda önemli bir görevi varken bireysel başvuruları inceleme yetkisi de tanındı. Anayasa Mahkemesinde önemli bir ölçüde dönüşüm yaşandı çünkü kararlara bakarak bunu söylüyorum. Bireysel başvurular somut olduğu için insanların hayatına dokunan alanlarla ilgili Anayasa Mahkemesi hak ihlali veya ihlal olmadığına karar verirken insanlar bunun ne anlama geldiğini görüyor. Çünkü bireysel başvurular hayatın değişik alanlarına dokunan konularla ilgili verilen kararlar oldu." ifadesini kullandı.

        Bireysel başvuruların kabulüyle, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) yapılacak başvuruların sayısının azaldığını ifade eden Hakyemez, şunları kaydetti:

        "Türkiye'de Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvurular olağanüstü yüksek sayıda. İlk kez Anayasa Mahkemesi 2012'de bireysel başvuru kabul etmeye başladı. Bugüne kadar 684 bin bireysel başvuru yapıldı. 573 bin bireysel başvuru sonuçlandırıldı. Yoğun bir şekilde çalışan Anayasa Mahkemesi var. Bireysel başvuruda her alanla ilgili uyuşmazlık Anayasa Mahkemesinin önüne gelebiliyor çünkü her alana kamusal müdahale giriyor. Bireysel başvurular yargıya taşındığında kamusal müdahale devreye giriyor. Bu nedenle uyuşmazlık sonradan Anayasa Mahkemesi önüne gelebiliyor. Her alan Anayasa Mahkemesi önüne geliyor dolayısıyla her alan için Anayasa Mahkemesinin verdiği pek çok karar var. Onun için bireysel başvuru hukuku anayasallaştırılmıştır."

        Konuşmasının ardından Hakyemez, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

