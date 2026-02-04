Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Haberleri

        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 101 kişi yakalandı

        Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 101 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 09:28 Güncelleme: 04.02.2026 - 09:32
        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 101 kişi yakalandı
        Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 101 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıklarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında arananların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda, aralarında "kasten öldürme, cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, gece vakti silah ile yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından arananların da bulunduğu 101 kişi yakalandı.

        Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

