        Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da denetlenen 8 işletmeye 528 bin lira ceza kesildi

        Diyarbakır'da yapılan gıda denetimlerinde 8 işletmeye 528 bin lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 11:27 Güncelleme: 04.02.2026 - 11:27
        Diyarbakır'da denetlenen 8 işletmeye 528 bin lira ceza kesildi
        Diyarbakır'da yapılan gıda denetimlerinde 8 işletmeye 528 bin lira ceza kesildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şube Müdürlüğü ekiplerince Merkez Kayapınar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, 5996 sayılı Kanun kapsamında süt ve süt ürünleri üretimi yapan işletmeler ile tavuk döner satışı yapan gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Hijyen ve saklama koşullarını taşımayan 5 işletmede ele geçirilen 460 kilogram peynir, ekiplerce imha edildi.

        Mevzuata aykırı faaliyet gösteren 8 işletmeye ise 528 bin lira idari para cezası kesildi.

        Denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

