Diyarbakır'da tefecilik operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen çalışmada, merkez Bağlar ilçesinde "galeri işletmeciliği" görünümü altında tefecilik faaliyetinde bulunduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.



Teknik ve fiziki çalışmalar sonucu şüphelilerin yüzde 15-20 oranında faiz karşılığında para verdikleri ve çek kırmak suretiyle haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.



Ayrıca 7 ayrı eylem kapsamında yaklaşık 20 milyon lira tutarında şüpheli hesap hareketi belirlendi.



Ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde 30 Ocak'ta yapılan aramalarda 53 çek ve senet, ajanda ve çeşitli sözleşmeler ile tüfek ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından 2 Şubat'ta adliyeye sevk edildi.



Çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince şüphelilerden 6'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

