Bağlar Belediyespor deplasmanda kazandı

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Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1.Grup'ta mücadele eden Bağlar Belediyespor, 5. hafta maçında Muş Menderesspor'u deplasmanda 21 yenerek puanını 10'a yükseltti.

Muş Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk 45 dakikası 00 sona erdi. İkinci 45 dakikada iyi futbolunu gollerle süsleyen Diyarbakır temsilcisi, Murat Güneş ve Ahmet Eriğ'in golleriyle 3 puanın sahibi oldu.

Bu sezon deplasmanda yenilgi yüzü görmeyen Bağlar Belediyespor, 3 maçta iki galibiyet ve bir beraberlik elde ederek dış sahalarda hanesine 7 puan yazdırdı.

DİYARBAKIR 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:04

GÜNEŞ 06:25

ÖĞLE 12:09

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:43

YATSI 18:59

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