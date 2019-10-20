Bağlar Belediyespor deplasmanda kazandı

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 1.Grup'ta mücadele eden Bağlar Belediyespor, 5. hafta maçında Muş Menderesspor'u deplasmanda 21 yenerek puanını 10'a yükseltti.
Muş Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk 45 dakikası 00 sona erdi. İkinci 45 dakikada iyi futbolunu gollerle süsleyen Diyarbakır temsilcisi, Murat Güneş ve Ahmet Eriğ'in golleriyle 3 puanın sahibi oldu.
Bu sezon deplasmanda yenilgi yüzü görmeyen Bağlar Belediyespor, 3 maçta iki galibiyet ve bir beraberlik elde ederek dış sahalarda hanesine 7 puan yazdırdı.
DİYARBAKIR
20 Ekim 2019 Pazar
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