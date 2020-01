Diyarbakır’dan dünyaya yayılan lezzet Yılda 180 ton üretimi, 2 milyon 400 kişi tadıyor Soğuk baklava patentli ve isim hakkı Hacıbaba Pastanelerine ait

Diyarbakır’a has patentli soğuk baklava, dünyanın dört bir yanına yayıldı. Yılda 180 ton üretiliyor, 2 milyon 400 kişi bu baklavadan tadıyor.

Diyarbakır'da 30 yıla aşkındır tatlı sektöründe öncü olan Hacıbaba Pastaneleri tarafından patentli olan soğuk baklava Diyarbakır’da gün yüzüne çıktı ve dünyaya yayılıyor. Sütten yapılan ve yılın 4 mevsiminde tüketilen soğuk baklava, diğer tatlılara göre daha hafif olduğu için vatandaşların son zamanlarda daha çok tercih ettiği tatlı haline geldi. Yılda 180 ton üretilen soğuk baklava 2 milyon 400 kişiye ulaşıyor. Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, soğuk baklavayla bir devrim yaptıklarını dile getirerek, dünyaya yeni bir tat kazandırdıklarını söyledi. Elaldı, “Hacıbaba 1984’te Bağlar ilçesinde doğdu, şuanda Diyarbakır’da 11, Türkiye’de 18 şubesi fabrikalarla beraber 21 noktamız 500’e yakın çalışanımız ile hizmetteyiz. Son dönemlerde trendini yüksekte tutuğumuz soğuk baklavamızın ünü dünyaya yayıldı. Dünyanın her yerinde soğuk baklava dediğimiz zaman Hacıbaba akla gelir” dedi.



“Türkiye’de patent ve isim hakkı bizde”

Soğuk baklavanın 2018 yılında patenti ve isim hakkını aldığını söyleyen Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, günlük 7 bin dilim yılda 180 ton üretimde 2 milyon 400 bin kişi bir yılda soğuk baklavayı tattığını söyledi. Elaldı, “Normalde baklavayı 3 dilim yiyen soğuk baklavayı 6 dilim yerse kesmez. Şeker olmadığı için şeker hastaları çok rahat yer. Herkes soğuk baklava yapar ama Hacıbaba orijinalini yapar. Herhangi bir katkı ve renklendirici olmayıp üzerine serpilen kakao değil orijinal çikolata. Soğuk baklavamızı Türkiye’nin her yerine online sistemiyle otobüslerle gönderiyoruz. Alanlar böyle bir tat olmadığını özellikle söylüyorlar, bizde bu keyifle işimizi daha iyi bir şekilde yapıyoruz. Onlar çok fazla pahalı satıyorlar biz değerinde satıyoruz, herkes gelip çalışmalarımızı görebilir temizliği kontrol edebilir, içerisinde neler kullandığımızı da görebilirler” diye konuştu.

DİYARBAKIR 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:35

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.