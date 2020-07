Silvan'da 128 yetim çocuğa bayramlık giysi hediye edildi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 'Bir Yetim Çocuğu da Sen Giydir' kampanyası çerçevesinde 128 yetim ve yardıma muhtaç çocuk giydirildi.

Yetim çocuklar için kampanya başlatan Malabadi Gazetesi Haber Editörü İhsan Yılmaz, Kurban Bayramı öncesi 128 yetim çocuğu ve yardıma muhtaç çocuklara bayramlık kıyafetler dağıttı. İhsan Yılmaz, “Bir çocuğun yüzündeki tebessümdür amacımız o tebessümün rengine boyanmak, çalışmalarımıza omuz vermek için dostlarımızı ve kardeşlerimizi bekliyoruz. Sizleri gönüllü olmaya davet ediyoruz. Bu bayramda da çocuklarımız için bayramlıklarımızı seçerek ihtiyaç sahibi çocuklarımıza ulaştırıyoruz. Onların sevinçlerine ortak oluyoruz. Bu kurban bayramında yetim giydirme projesinde çocuklarımızı giydirdik. Güzel hikayeler edindik. Küçük çocuklarımız bayramlıklarını gördüklerinde çok sevindiler. Ve bayramlıklarıyla beraber uyuyan çocuklarımız var. Çocukların gözlerindeki o mutluluk bizi çok duygulandırdı. Çocukların bu mutluluğu bize bayram oldu" dedi.



"Kampanyamı her yıl devam edecek"

İhsan Yılmaz, organize ettikleri kampanyanın her yıl devam edeceğini söyledi. Yılmaz, "Kampanyamız kapsamında gerek Ramazan Bayramında gerek Kurban Bayramında Silvanlı çocuklara desteklerini esirgemeyen tüm dostlara şimdiden teşekkür ederiz. 2015 yılında başlatmış olduğumuz bu kampanyamız her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda devam edecektir" diye konuştu.

