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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’da ihtiyaç sahibi çocuklar unutulmadı

İHA

Diyarbakır’da ihtiyaç sahibi çocuklar unutulmadı

Diyarbakır’da faaliyet yürüten Güneşin Çocuklarını Üşütmeyelim Derneği üyeleri, Kurban Bayramı nedeni ile daha önce tespit ettikleri ihtiyaç sahibi çocukları unutmayarak, giysi desteğinde bulundu.
Her bayram ihtiyaç sahibi yüzlerce çocuğa bayramlık kıyafet paketi hazırlayan Güneşin Çocuklarını Üşütmeyelim Derneği, bu bayram da çocukları unutmadı. Önceden belirlenen ihtiyaç sahibi çocuklara isimlerine göre altüst elbise, ayakkabı ve çoraptan oluşan hediye paketleri tek tek çocukların evlerine götürüldü. Dernek Başkanı Ramazan Mervan Kurt, çocukların kendileri için özel olarak hazırlanan paketleri açınca çok mutlu olduklarını söyledi. Kurt, “Çocuklar bizleri görünce heyecanla koştu. Küçük bir çocuğun paketin içinden çıkan çorabı görünce mutlu olması görenleri duygulandırdı. Geç saatlere kadar dağıtım yapılınca bazı çocukların hediyeleri onlar uyurken baş uçlarına bırakıldı. Ayrıca dernek tarafından onlarca ihtiyaç sahibi aileye kırmızı et dağıldı. Kendimi çocukların mutluluğuna adadım. Ben 15 yaşımdan sonra hepiniz gibi, şeker toplamayı bıraktığım gün bayramı da bıraktım. Son 5 yıldır da çocuklarım sayesinde bayramı tekrar tekrar yaşıyorum. Her bayramı bir çocuk gibi heyecanla bekliyor ve bir baba gibi yürekten duygulanıyorum. Vesile olan herkesten Allah razı olsun” dedi.

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