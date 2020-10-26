Çinicilik kursiyerleri seramiklerine El-Cezeri’nin Filli Su Saatini işliyor

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin istihdama katkı sağlamak, hobi ve meslek edindirme amacıyla açtığı çinicilik kursunda eğitim gören kursiyerler, seramiklerine Anadolu'nun değişik motifleri dışında ElCezeri'nin Filli Su Saatini işledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarında ücretsiz eğitimler devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının istihdama katkı sağlamak, hobi ve meslek edindirme amacıyla farklı branşlarda açtığı kurslarda öğrenciler, uygulama eğitimlerde başarılı ürünler üretmeye başladı. Anadolu tarihinin en eski el sanatlarından biri olan çinicilik kursunda eğitim alan öğrenciler, seramiklerine çinileri işlemeye ve fırınlamaya başladı. Kursiyerler, değişik Anadolu motifleri dışında bilime dikkat çekmek için ElCezeri'nin dönemin çok ilerisinde bir teknik kullanarak yaptığı Filli Su Saatini seramiklerine işledi.

Seramiklere işlenen değişik türlerde Anadolu motifleri ve ElCezeri'nin Filli Su Saati fırınlama aşamasından sonra sergilenmeye hazır hale gelecek.

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