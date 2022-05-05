Dicle otobüs sefer saatleri revize edildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların talebi üzerine Dicle’ye giden otobüs seferlerinin saatini revize etti.

Ulaşım Daire Başkanlığı, vatandaşların hastane, eğitim, sağlık, ticari ihtiyaçlarını rahat ve güvenli bir şekilde sağlaması amacıyla ilçelerde oluşturduğu toplu ulaşım ağı hizmet vermeye devam ediyor. Diyarbakır ve Dicle’den karşılıklı olarak sabah 06.30 akşam 17.00 olmak üzere yapılan seferlerde, saat 11.00’de Diyarbakır’dan hareket eden otobüsün saati vatandaşların talebi üzerine 09.00’a çekildi. DiyarbakırEğilDicle güzergahını kullanan otobüslerin hareket saatleri şöyle:

"Diyarbakır'dan hareket saatleri 6.30, 9.00 13.00 ve 17.00 olmak üzere, Dicle'den de aynı saatlerde Diyarbakır'a gitmek üzere otobüsler hareket edecek".

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.